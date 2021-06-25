«Монреаль» стал первым финалистом Кубка Стэнли-2021, обыграв «Вегас» в шестом матче. Игра завершилась со счетом 3:2 в овертайме, итог серии – 4-2.

Решающую шайбу забросил 25-летний финский нападающий Арттури Лехконен. «Монреаль» вышел в финал впервые с 1993 года и стал первым канадским клубом, который доходил до этой стадии с 2011-го – тогда за титул рубился «Ванкувер».

За «Монреаль» выступает 21-летний российский защитник Александр Романов. В плей-офф-2021 он отыграл всего две минуты.

Вторым финалистом станет либо «Тампа», либо «Айлендерс». Счет в серии – 3-3, итоговый матч состоится 26 июня.

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