В седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:0.
Единственную шайбу на 22-й минуте матча забросил Янни Гурд в меньшинстве. Андрей Василевский провел сухой матч, отразив 18 бросков из 18. В составе «Тампы» в матче также сыграли Никита Кучеров и Михаил Сергачев. У «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 бросков из 31.
  • Счет в серии стал 4-3, благодаря победе «Тампа» вышла в финал.
  • Василевский стал первым вратарем в истории НХЛ, кому удалось завершить четыре серии плей-офф подряд матчами без пропущенных шайб.
  • В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Монреалем». «Канадиенс» в полуфинале одолели «Вегас» со счетом 4-2 в серии.
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