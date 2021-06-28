НХЛ удивительна тем, что в финал плей-офф регулярно попадают команды, от которых перед началом сезона, да и по ходу регулярки, никто не ждет выдающихся результатов – присутствие в первом раунде уже можно считать успехом. В 2019-м «Сент-Луис», едва попавший в восьмерку, стал чемпионом, а в прошлом году разыгравшийся Антон Худобин принес средненькому «Далласу» победу на Западе. В этом году функцию Золушки выполняет «Монреаль». И если победу в Северном дивизионе можно считать результатом его непредсказуемости в целом и хронической аллергией «Торонто» на плей-офф в частности, то серия «Канадиенс» с «Вегасом» – это уже самые настоящие Давид и Голиаф. Особенно впечатляет тот факт, что «хабы» победили без главного тренера на лавке – Доминик Дюшарм изолировался от команды по ходу серии с «Голден Найтс» из-за сомнительного теста на корону. Впереди у парней из Квебека еще один Голиаф, крупнее предыдущего.

Но сенсации не были бы сенсациями, не будь в Кубке Стэнли нормальной логики. В другой ветке плей-офф ожидаемо победила «Тампа», которая и должна была это сделать по всем законам логики. После средней регулярки без Никиты Кучерова и частично Стива Стэмкоса они вернули лидеров к первому матчу с «Флоридой» и показали, что ничем не отличаются от прошлогоднего чемпионского образца. «Лайтнинг» идут за вторым подряд трофеем и хотят замахнуться на династию.

Никита Кучеров, Андрей Василевский, Янни Гурд, «Тампа» Фото: Getty Images

НХЛ «Тампа» – в финале Кубка Стэнли. У Василевского новый рекорд 26/06/2021 В 05:15

Битва элитных вратарей

В серии «Канадиенс» против «Голден Найтс» многое решил вратарский вопрос. Живая легенда «Монреаля» Кери Прайс был надежен, а его не менее именитый оппонент Марк-Андре Флёри жутко ошибся, позволив сопернику перевести казалось уже выигранный матч в овертайм. В следующей игре его заменил Робин Ленер, проводящий нестабильный сезон. Было видно, как задрожала команда – а с этим «Монреалем» достаточно дать малейшую слабину, чтобы навсегда упустить серию.

Где-где, а во вратарской линии «Лайтнинг» могут быть абсолютно уверены. Андрей Василевский – стена, которую «Айлендерс» пробивали по большим праздникам. Хвалить голкиперов по ходу турнира не принято, но пока Василевский – главный претендент на Конн Смайт Трофи, если «Тампа» одолеет «Монреаль».

Для Прайса это едва ли не единственный шанс выиграть Кубок Стэнли, Василевский – на пути к званию лучшего голкипера десятилетия. У первого мощнее мотивация, у второго – игра. У обоих потрясающие коэффициенты надежности: 1,99 против 2,02 соответственно. Их битва – отдельное представление, следить за которым лучше абстрагировавшись от итогового счета.

В каком состоянии Кучеров?

Никита Кучеров пропустил регулярный чемпионат, чтобы вылечить спину, а заодно не попасть под потолок зарплат. Подойдя в оптимальной форме четко к плей-офф, он вернул нападению «Тампы» прошлогоднее величие. Сам забивает нечасто, зато ассисты раздает направо и налево, набрав сумасшедшие 22 передачи и поучаствовав практически в каждой второй шайбе «молний». Их связка с Брейденом Пойнтом – лучшее сочетание этого плей-офф. 14 шайб Пойнта – гроссмейстерский результат, которого достигали лишь легенды вроде Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Девятиматчевая серия голов канадца оборвалась только в седьмой встрече с «Айлендерс», когда «Тампа» засушила соперника при 1:0.

Но Кучеров покинул лед на третьей минуте шестого матча с «островитянами» после удара по ребрам от Скотта Мейфилда. К седьмой игре вернулся, но катался очень осторожно и обострял гораздо реже обычного. Безусловно, «Тампа» до последнего будет выпускать на лед лучшего бомбардира, но игроки «Монреаля» в курсе ситуации с Никитой.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

В первую очередь, в курсе Кори Перри. Один из самых титулованных действующих игроков, 36-летний ветеран имеет репутацию засранца. Он постоянно с кем-то ругается, залезает под кожу, провоцирует – в общем, из тех игроков, любить которых можно только играя в одной команде. Однажды Перри даже Павла Дацюка спровоцировал на драку. Именно он стал невольным виновником дикой травмы Джона Тавареса, когда въехал ему коленом в голову на полной скорости. Да, это случайность, но почему-то неудивительно, что в ее эпицентре оказался именно Перри. А еще его номинально четвертое звено с Йоэлем Армией и Эриком Стаалом зачастило с заброшенными шайбами. В общем, с этим парнем «молниям» стоит быть аккуратными во всех смыслах.

В каком виде будет нападение «Тампы» без Кучерова или с ним образца заключительных матчей с «Айлендерс» – большой вопрос. Игра «Лайтнинг» впереди не впечатлила ни в регулярном чемпионате, ни в концовке полуфинальной серии. А значит, у «Монреаля» не такие уж и плохие шансы привезти в Канаду Кубок Стэнли впервые за 28 лет.

Большинство против меньшинства

Серия «Тампа» – «Монреаль» – это атака против обороны. А кульминацией противостояния может стать игра в неравных составах, в которой у обеих команд есть козыри.

«Лайтнинг» великолепны в большинстве. Этот компонент вообще конек Джона Купера, который несколько лет назад ввел моду на розыгрыш «крестиком» – один перед воротами, трое в полузоне и один на синей линии. Сейчас такой схемой никого не удивишь, но «Тампа» – вторая после «Колорадо» по розыгрышу лишнего. 20 голов в 53 попытках дают понять: удаляться против этих ребят нельзя.

«Канадиенс» реализуют большинство средненько, зато практически не пропускают в меньшинстве. Лишь три пропущенные шайбы при 46 удалениях, при этом им не могли забить 30 раз подряд – это какой-то космос. Вот и посмотрим, что окажется сильнее – напор «Тампы» или прочность «Монреаля».

Александр Романов, «Монреаль» Фото: Getty Images

Кубок Стэнли снова немного русский

Как и год назад, к финалу уже точно ясно, что игрок из России поднимет Кубок Стэнли. Единственное, концентрация ребят с двуглавым орлом на паспорте уменьшилась практически вдвое. В «Тампе» все по-прежнему: без Кучерова, Василевского и Сергачева никак. Но в отличие от «Далласа», у «Монреаля» вместо Радулова, Гурьянова и Худобина лишь Александр Романов, сыгравший всего в двух кубковых матчах и не претендующий на роль ключевого хоккеиста «хабов». Он – молодой и перспективный защитник, которому «Канадиенс» в этом сезоне дали необходимый айстайм как для развития, так и для гравировке на кубке. Если «Монреаль» выиграет, это будет для Романова отличным стартом заокеанской карьеры, но его главные матчи еще впереди.

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НХЛ «Монреаль» Романова стал 1-м финалистом Кубка Стэнли 25/06/2021 В 04:22