Стало известно, сколько стоят билеты на домашние матчи «Монреаль Канадиенс» в финальной серии Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На вторичном рынке самый дешевый билет на третью игру серии обойдется в 5,6 тысяч долларов (больше 400 тысяч рублей). Самый дорогой билет на третий матч стоит 30,6 тысяч долларов или 2,2 млн рублей. На четвертую игру серии самый дорогой билет стоит 32,9 тысячи долларов (2,37 млн рублей), самый дешевый – 6,9 тысячи долларов (500 тысяч рублей), сообщает The Score

«Канадиенс» вышли в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

На домашние игры команды допускают не более 3500 зрителей.

Первый матч финала пройдет ночью 29 июня в Тампе.

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