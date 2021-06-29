«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 5:1.

В первом периоде счет открыл защитник Эрик Чернак, а на старте второго Янни Гурде удвоил преимущество. На 37-й минуте Бен Чиарот сократил разницу, но в третьем игровом отрезке Никита Кучеров сделал дубль, а за 70 секунд до сирены отдал результативную передачу на Стивена Стэмкоса и принес победу «молниям».

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«Лайтнинг» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч финальной серии НХЛ пройдет во Флориде в ночь с 30 июня на 1 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.

Кучерова за 2+1 признали первой звездой встречи с показателем полезности +3. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. У 28-летнего русского форварда 30 (7+23) баллов в 19 матчах.

Никита стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, который провел больше одного розыгрыша плей-офф с 30 очками за результативность. Ранее такого результата добивались Уэйн Гретцки (шесть раз), Марк Мессье (трижды) и Яри Курри с Марио Лемье (по два раза).

«Тампа-Бэй» защищает выигранный в прошлом году титул. Для «Монреаля» это первый финал Кубка Стэнли с сезона-1992/93.

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