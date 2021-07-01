«Тампа-Бэй» обыграла «Монреаль Канадиенс» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 3:1.

Форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли забросил первую шайбу в матче на 27-й минуте второго периода. Но спустя всего 4 минуты Ник Судзуки сравнял счет. На 40-й минуте Блейк Коулман снова вывел «Тампу» вперед, а на 46-й минуте Ондржей Палат установил окончательный счет в матче. «Молнии» повели в серии со счетом 2-0.

Первой звездой встречи признан российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский – он отразил 42 броска и одержал 14-ю победу в текущем плей-офф. Василевский удерживает лидерство по этому показателю – у идущего вторым Кэри Прайса из «Монреаля» 12 выигранных матчей.

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Второй матч финальной серии НХЛ пройдет в Монреале в ночь на 3 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.

«Тампа-Бэй» защищает выигранный в прошлом году титул. Для «Монреаля» это первый финал Кубка Стэнли с сезона-1992/93.

НХЛ «Тампа» выиграла 1-й матч финала Кубка Стэнли, у Кучерова 2+1 29/06/2021 В 04:41