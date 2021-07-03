В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:6. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Тампы».

В составе «молний» дубль оформил Тайлер Джонсон, еще по шайбе забросили Ян Рутта, Виктор Хедман (в большинстве), Никита Кучеров и Блэйк Коулман (в пустые ворота). У «Монреала» отличились Филлип Дано, Ник Сузуки и Кори Перри.

Помимо заброшенной шайбы, Кучеров сделал ассист и стал второй звездой матча, а Андрей Василевский отразил 32 броска из 35.

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Четвертый матч серии состоится 6 июля в Монреале.

В случае победа «Тампы» клуб станет обладателем Кубка Стэнли второй сезон подряд.

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