«Тампа-Бэй Лайтнинг» второй год подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

В финальной серии НХЛ «Тампа» победила «Монреаль Канадиенс» – 4-1. В пятом матче «молнии» переиграли соперника со счетом 1:0. Решающую шайбу на отметке 33:27 с передач Райана Макдоны и Дэвида Савара забросил форвард Росс Колтон. Вратарь «ТБЛ» Андрей Василевский отразил все 22 броска и обновил рекорд Лиги. Он сделал пятый шатаут подряд в матчах, закрывающих серии плей-офф, и повторил достижение Клинта Бенедикта и Криса Осгуда.

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Никита Кучеров набрал в этом розыгрыше Кубка Стэнли 32 очка в 23 матчах и стал лучшим бомбардиром плей-офф. Он стал первым хоккеистом за 30 лет, дважды побеждавшим в гонке бомбардиров. До него в 1991 и 1992 гг. это удавалось только Марио Лемье.

Русский вратарь Андрей Василевский получил приз самому ценному игроку плей-офф – «Конн Смайт Трофи». Он – первый вратарь из Европы и третий хоккеист из России, выигравший «КСТ». Из соотечественников Василевского награда доставалась Евгению Малкину в 2009-м и Александру Овечкину в 2018-м.

«Лайтнинг» стала второй командой, которая защитила титул в эпоху потолка зарплат (после сезона-2005/06). Ранее дважды брал Кубок только «Питтсбург» в 2016 и 2016 гг. Три трофея подряд – у форварда «Тампы» Патрика Маруна. В 2019-м он стал чемпионом НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».

Помимо Василевского и Кучерова двукратным обладателем Кубка Стэнли также стал защитник Михаил Сергачев.

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