Борьбы в финале Кубка Стэнли не получилось. Такое иногда бывает – вспомнить, например, 1997-й, когда «Детройт» с русской пятеркой играючи раскатал «Филадельфию». Тогда «Ред Уингс» были лучшей в мире командой, что доказали год спустя, также без проблем переиграв «Вашингтон». Сейчас лучшая в мире команда – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Пять матчей с «Канадиенс» получились разными – странно, если было бы по-другому. Но ни в одном из них ни на секунду не возникали сомнения в превосходстве «молний». Дошло до того, что мэр Тампы хотела проиграть в четвертой игре, чтобы команда подняла трофей на глазах у переполненной «Амали Арены».

Василевский – лучший в мире вратарь

Если бы Везина Трофи вручался не по итогам регулярного чемпионата, а за весь сезон, никакому Марку-Андре Флёри он бы не достался. Ну серьезно: как человек, совершивший едва ли не ключевую ошибку в серии с «Монреалем», может стать лучшим вратарем НХЛ? Но регулярку он провел хорошо.

НХЛ «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли, у Василевского – Конн Смайт 3 ЧАСА НАЗАД

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Конн Смайт Трофи» Фото: Getty Images

Василевский тоже провел сезон хорошо, придрались к тому, что «Тампа» стала третьей в Центральном дивизионе. Но в плей-офф Андрей сел в ракету и улетел в космос. Тащил все. Его не вскрыл в решающем матче полуфинала хитрый и расчетливый Барри Тротц – «Айлендерс» капитулировали 0:1. Шансов у «Канадиенс» не было подавно. Вратарь засушил четыре подряд серии – все противостояния «Тампа» закончила играми на ноль, а если прибавить еще прошлогоднюю победу над «Далласом» – то все пять. Такого никогда не было и вряд ли в этом веке будет.

Недополученную Везину компенсировал Конн Смайт Трофи. Василевский – третий русский игрок, взявший награду самому ценному игроку плей-офф. Вратари периодически берут «коня», но такими ярко выраженными героями, как Андрея, можно назвать разве что великих Патрика Руа и Мартина Бродо. Во время празднования от него не отходили камеры, а когда он поднял Кубок Стэнли, трибуны взревели. И все это в 26 лет. Фантастика. Еще играть и играть, выигрывать и выигрывать.

Кучеров вовремя вернулся

Если кто и мог посягнуть на «Конн Смайт Трофи» помимо Василевского, то только Никита Кучеров. Он пропустил всю регулярку, лечил травму спины, чтобы ворваться в плей-офф и разнести оборону всех соперников. 8+24, лучший бомбардир с огромным запасом, потрясающая связка с Брейденом Пойнтом – если бы не сумасшедший вратарь, главным героем плей-офф был бы другой замечательный русский, который набирал очки практически в каждом матче.

«Ваш финал был в прошлом раунде», – сказал Кучеров болельщикам «Монреаля» не пресс-конференции. Это правда: выйти против такой «Тампы» – уже праздник, этому факту можно радоваться как чемпионству.

Купер и Брисбуа собрали идеальную команду

Кучеров и Василевский – ключевые игроки «Тампы», без которых «молниям» не бывать лучшей в мире командой. Но Кубок Стэнли выигрывают третьи звенья. А оно у «Лайтнинг» раскатает топ-6 половины команд НХЛ.

В эту половину попал и «Монреаль». Барклай Годро, Янни Гурд и Блейк Коулман включились, когда стало понятно, что Кучерова, Пойнта и Палата «Канадиенс» не оставят без опеки ни на секунду. А следом ворота Кэри Прайса затерзало и четвертое звено с Тайлером Джонсоном и Пэтом Маруном. Можно сколько угодно говорить о том, что последний из них приносит удачу – он выиграл третий Кубок Стэнли подряд, но с таким трудягой в нижних звеньях удача по большому счету и не нужна. А заключительная в сезоне шайба Росса Колтона подчеркнула: Джон Купер и Жюльен Брисбуа собрали команду, в которой забрасывать умеют абсолютно все.

Джон Купер – главный тренер «Тампы» Фото: Getty Images

И не только забрасывать, но и обороняться. Вновь показал себя Виктор Хедман, который вместе с Василевским и Кучеровым обесценил индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата. Райан Макдона – одно из лучших приобретений «Тампы» последних лет, мало кто может сравниться с ним по силовым приемам. Сергачев, Рутта, Чернак, Савар – сложно представить себе более сбалансированные оборонительные пары, чем у «Тампы».

Повезло с соперником

«Монреаль» – не та команда, которая могла бы противостоять этой «Тампе» в финале. «Канадиенс» подарили Квебеку долгожданный праздник, выйдя в финал впервые с 1993-го. Абсолютно по делу победив конкурентов по Северному дивизиону, а затем и грозный «Вегас». Но с такими «Лайтнинг» поборолись бы только другие тяжеловесы вроде «Колорадо» или тех же «Голден Найтс». А так получилась классическая история с выходом в финал андердога, которому в этом самом финале мало что светило. Во втором матче кому-то могло показаться, что «хабы» прибавили и сейчас потихоньку переломят серию. Но потом они стали привозить к своим воротам один момент за другим.

С другой стороны, путь «Тампы» к двум подряд Кубкам Стэнли был настолько тернистым, насколько это вообще возможно. Поражение в финале от «Чикаго», перестройка с невыходом в плей-офф, бесконечные травмы Стэмкоса, обидный вылет два года назад от «Коламбуса» – если кто и заслужил андердога в финале, это «Лайтнинг». Хотя они справились бы с кем угодно – сейчас равных им просто нет.

НХЛ Василевский – 1-я звезда матча с «Монреалем», «Тампа» повела 2-0 01/07/2021 В 05:47