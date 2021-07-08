Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров раздал стиля на послематчевой пресс-конференции пятой игры финала Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс» (1:0).

Он пришел на общение с журналистами в бейсболке, без футболки и с банкой светлого пива.

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«Я не знаю, что сказать, – начал Кучеров после глотка. – ***** [Блин]. Не спал три ночи. Выиграть этот матч – непередаваемо. Василевский потрясающий, MVP. Каждый день говорил ему: «Ты – MVP, ты – лучший игрок». А потом они отдали – вне зависимости от того парня из «Вегаса» – Везину и все остальное в прошлом году кому-то другому. Они отдали Везину другому. ***** [Фигня] №1.

Васи взял оба Кубка, и теперь взял MVP. Продолжал твердить: «Ты – MVP». Он был тем самым парнем, просто ***** [нафиг] лучшим. Стоял на голове сегодня, оставил нас в игре, сделал еще один шатаут. Неописуемо. Не могу сказать больше», – заявил Кучеров (цитата по Russian Machine Never Breaks ).

По окончании пресс-конференции Кучеров подарил мировому интернету великую гифку. Он допил пивко, смял банку и брутально покатил пустую тару по столу вон из кадра.

Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 32 очками в 23 матчах. Он – первый хоккеист за 30 лет, дважды побеждавшим в гонке бомбардиров. До него это удавалось только Марио Лемье (в 1991 и 1992 гг.).

Андрей Василевский получил приз самому ценному игроку плей-офф – Конн Смайт Трофи. Он – первый вратарь из Европы и третий хоккеист из России, выигравший Конн Смайт. Из соотечественников Василевского награда доставалась Евгению Малкину в 2009-м и Александру Овечкину в 2018-м.

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