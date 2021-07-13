Игроки «Тампы-Бэй» повредили Кубок Стэнли во время чемпионского парада.

Праздничная церемония «Лайтнинг» состоялась в понедельник. Первая часть прошла на воде, где игроки передвигались с Кубом Стэнли на лодках, катерах и гидроциклах. Вторая часть должна была состояться в парке, но из-за дождя и сильного ветра ее пришлось отменить. В ходе парада чемпионы не сдерживали эмоций: в интернет попала фотография, как игроки «Тампы» несут заметно помятый Кубок Стэнли.

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«Лайтнинг» стала второй командой, которая защитила титул в эпоху потолка зарплат (после сезона-2005/06). Ранее дважды подряд брал Кубок только «Питтсбург» в 2016 и 2017 гг. Три трофея подряд – у форварда «Тампы» Патрика Маруна. В 2019-м он стал чемпионом НХЛ в составе «Сент-Луис Блюз».

Андрей Василевский получил приз самому ценному игроку плей-офф – Конн Смайт Трофи. Он – первый вратарь из Европы и третий хоккеист из России, выигравший Конн Смайт. Из соотечественников Василевского награда доставалась Евгению Малкину в 2009-м и Александру Овечкину в 2018-м.

Помимо Василевского двукратными обладателями Кубка Стэнли стали форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.

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