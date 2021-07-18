«Сиэтл Кракен» начнет выступление в НХЛ с сезона-2021/21. На драфте расширения новая франшиза выберет по одному игроку из каждой команды лиги. До драфта, который пройдет в США 22 июля, клубы лиги должны представить списки защищенных игроков.

Полностью список российских игроков, доступных на драфте расширения, выглядит следующим образом: форвард Александр Волков («Анахайм»), защитник Илья Любушкин («Аризона»), форвард Александр Хохлачев («Бостон»), защитник Никита Нестеров («Калгари»), защитник Никита Задоров («Чикаго»), форвард Владислав Каменев («Колорадо»), форвард Михаил Григоренко («Коламбус»), форварды Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба – «Детройт»), форварды Антон Слепышев и Богдан Якимов, защитник Дмитрий Куликов (все – «Эдмонтон»), форвард Дмитрий Соколов («Миннесота»), форвард Яков Тренин («Нэшвилл»), форвард Иван Хомутов («Нью-Джерси»), форварды Виталий Абрамов, Евгений Дадонов (оба – «Оттава»), форварды Герман Рубцов, Михаил Воробьев (оба – «Филадельфия»), форвард Максим Летунов («Сан-Хосе»), форвард Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), форвард Александр Овечкин («Вашингтон»).

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В число защищенных игроков вошли: форвард Андрей Свечников («Каролина»), форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»), защитник Владислав Гавриков («Коламбус»), форварды Денис Гурьянов, Александр Радулов, голкипер Антон Худобин (все – «Даллас»), голкипер Сергей Бобровский («Флорида»), голкипер Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»), форварды Павел Бучневич, Артемий Панарин, голкипер Александр Георгиев (все – «Нью-Йорк Рейнджерс»), защитник Никита Зайцев («Оттава»), защитник Иван Проворов («Филадельфия»), форвард Евгений Малкин («Питтсбург»), форвард Иван Барбашев («Сент-Луис») форвард Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев, голкипер Андрей Василевский, (все – «Тампа»), форвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов (все – «Вашингтон»).

«Сиэтл» станет 32-й командой в НХЛ и нчнет выступление с сезона-2021/22.

Многолетний капитан «Вашингтона» и девятикратный лучший снайпер НХЛ Александр Овечкин в конце июля станет свободным агентом.

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