Национальная хоккейная лига опубликовала время начала матчей регулярного чемпионата. Вместе с тем руководство лиги выступило по поводу приближающихся Олимпийских игр в Пекине.

«Напоминаем, что на данный момент окончательное соглашение или решение относительно возможного участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине не принято. Переговоры продолжаются.

Если будет достигнута договоренность с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея по всем нерешенным вопросам, включая страховку для игроков на случай заражения COVID-19, лига, в соответствии с коллективным соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки НХЛ приняли участие в Олимпийских играх.

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НХЛ и Ассоциация игроков лиги оставляют за собой право отказаться от участия, если ситуация с COVID-19 ухудшится или каким-либо другим образом будет угрожать здоровью и безопасности игроков, а также по любой другой причине, которая может служить основанием для такого решения.

В случае, если хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх, регулярный чемпионат возобновится в среду, 23 февраля. Если по какой-либо причине игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде, будет опубликован пересмотренный календарь регулярного чемпионата», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

На летней Олимпиаде в Токио было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом. Местные жители выходили с протестами против Игр.

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