12 октября стартовал новый сезон НХЛ – как обычно, примерно в это же время выходит главный и единственный хоккейный симулятор от ЕА. Официальная дата релиза – 15 октября, хотя обладатели консолей новейшего поколения и премиальной версии X-Factor с бонусными суперспособностями могли опробовать игру в тот же день, когда скрестили клюшки на североамериканском льду настоящие хоккеисты. Увы, геймерам на ПК по-прежнему остается только завидовать.

Издатель анонсировал две глобальные новинки – собственно, X-Factor и смена движка. Но интересных нюансов гораздо больше.

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Что за движок Frostbite

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ЕА долго откладывала переход хоккея с движка Ignite на Frostbite. Более современное программное обеспечение, позволяющее добиться лучшей графики и детализации, уже несколько лет используется в FIFA и Madden NFL, но в обладающую гораздо меньшей аудиторией NHL инвестиции не торопились – видимо, ждали появления новых консолей.

Графика действительно стала приятнее. Лед наконец-то выглядит как лед, а не странная серая субстанция. Естественный цвет, блеск и деталировка царапин. Лезвия коньков, экипировка, обмотка клюшек и даже клейкая лента, фиксирующая части формы – действительно неплохие бонусы. Из крупного улучшения – поведение шайбы. Стала реалистичнее физика полета, а игроки могут потерять ее в любой момент – достаточно не вовремя затормозить, увлечься финтами или затянуть с замахом. Неплохо реализованы перехваты и борьба у борта, а еще шайбу можно аккуратно подработать коньком.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в NHL 22 Фото: Eurosport

Но и работы еще много. Во-первых, игроки по-прежнему периодически застревают друг в друге. Особенно ярко это проявляется в толкучке при борьбе за шайбу на пятаке. Во-вторых, давняя болячка NHL (и многих других симуляторов) – запоздалая реакция на гол. Иногда хоккеисты двигаются по инерции еще пару секунд и только после этого празднуют. Движения вратарей и подергивание клюшки – также пространство для развития.

Боги отделились от смертных

Попытки выделить звезд суперспособностями предпринимались еще в NHL 2004: мишень возле фамилии Айзерман означала повышенную точность броска, крылатый конек Федорова – скорость, а молоток Юшкевича – силу, с которой защитник впечатывает в борт. Для того времени круто, но при сравнении с реальным миром навыки выглядели слишком обобщенно. Спустя 18 лет ЕА вывела эту практику на новый уровень. 50 лучших игроков НХЛ по мнению издательства получили специальные скиллы.

Красующийся на обложке Остон Мэттьюс имеет прокаченный финт «деке»: форвард сначала убирает на ложном движении защитника, после чего расстреливает ворота. Название у суперскилла громкое: «Шок и трепет». Артемий Панарин приобрел дополнительную мощь и точность к броску в движении. Андрей Василевский – акробат: тащит шайбы из любого положения, хоть стоя, хоть лежа. Ну и куда же без фирменного броска Александра Овечкина из левого круга вбрасывания в одно касание?

Навыки X-Factor в NHL 22 Фото: Eurosport

Навыки делятся на бросковые, защитные, катание, пасы, интеллект и вратарские. У суперзвезд будет основная способность Zone Ability, равных в которой им нет ни в игре, ни в реальной жизни, хотя насчет последнего можно поспорить. Superstar ability – то же самое, но уровнем ниже. Например, с вантаймером Ови не сравнится никто, но также этот навык неплохо развит у Давида Пастрняка. Навыки можно прокачивать за виртуальные очки. Сложно сказать, насколько аудитория оценит нововведение, но шаг в сторону унификации скиллов хоккеистов правильный. Да и команды все сильнее зависят от звезд: «Эдмонтон» – ничто без Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. NHL 22 неплохо это иллюстрирует.

Красивая обертка

Третья особенность, которой игра козыряла еще в анонсе – элементы дополненной реальности. Статистика с эмблемами клубов или фотографиями игроков появляется в круге вбрасывания во время пауз, а причина удаления грубияна – на стекле штрафбокса. Что-то подобное было в Сочи-2014, когда во время повтора шайбы Павла Дацюка в ворота сборной Словении на борту отразилась его статистика. Выглядит и правда свежо и гораздо прикольнее сухих плашек внизу экрана.

Интерактивная статистика в NHL 22 Фото: Eurosport

Великолепное меню с удобными и понятными кнопками, рядом с которыми – видео из реальной игры, иллюстрирующие икс-факторные способности хоккеистов. Автограф Панарина фломастером прямо на экране телевизора на пару секунд вызывает мурашки.

Впечатление портит не самая богатая анимация. Когда отправившийся на две минуты хоккеист швыряет бутылочку с водой или иронично аплодирует арбитру, поначалу выглядит классно, но, когда они повторяют это от матча к матчу, реалистичность теряется.

Штрафбокс в NHL 22 Фото: Eurosport

Режимы на любой вкус

Фантазии разработчиков, отвечающих за геймплей и режимы, можно только позавидовать. Прежде чем я дошел до старта обычного сезона, я сыграл за «Тампу» в финале Кубка Стэнли еще во время установки игры. Затем мне предложили создать мою собственную команду с Пастрняком, Мэттьюсом, Лемье и Ришаром, после чего возник режим карьеры одного игрока, франшизы и дворового матча один на один.

Можно до бесконечности рассказывать о том, как отправлять скаутов на поиски молодых игроков, менять тренеров и разговаривать с хоккеистами – здорово, что игра сохранила позитивные наработки прошлых выпусков и даже умудряется привносить что-то новое. Так, можно почувствовать себя генменеджером «Сиэтла» Роном Фрэнсисом и набрать игроков на Драфте Расширения. Или даже заявить новую, 33-ю команду, и обокрасть клубы НХЛ параллельно с «кракеном».

Обидно, что не решается вопрос со сборными. Да, права от ИИХФ, не говоря уже о МОК, стоят дорого. Но ведь можно сделать что-то хотя бы в формате Кубка Мира или международного ноунейм-турнира, в котором собраны лучшие игроки НХЛ из разных стран. Но пока отдушины после поражений в четвертьфинале от Канады или полуфинале от Финляндии у российских болельщиков не будет. Понятно, что можно самостоятельно собрать любую команду, но это все-таки не то.

Российский рынок не дорос?

Первое опасение по поводу локализации вызвало расположение русского языка на последнем месте при выборе перед стартом игры. И это опасение подтвердилось на 100 процентов: российский рынок у ЕА все еще не в фаворе.

С правами на КХЛ по-прежнему беда. Но здесь вопрос скорее к лиге, которая заламывает несоизмеримо высокую цену – если ее не перекрывает количество желающих сыграть за «Динамо», СКА или «Салават Юлаев», то делать нечего. С Европой все проще: тут вам и шведская, и чешская, и финская, и немецкая, и швейцарская, и австрийская лиги, а шведам подарили даже второй по силе чемпионат – видимо, для фанатов некогда могучих АИК, «ХВ-71» и «Модо». Снова есть хоккейная Лига чемпионов и даже Кубок Шпенглера. Также остались АХЛ и все три канадские молодежные лиги. Благословен будет день, когда я смогу сыграть за родные «Крылья Советов» в симуляторе МХЛ.

Автограф Артемия Панарина в NHL 22 Фото: Eurosport

Главный же вопрос – к переводу. Кэри Прайс быстро перемещается от одной штанги до другой, лишая соперников броска в пустой угол после поперечной передачи. Перевод навыка – «От столба до столба». Если кто-то называет штанги ворот столбами – дайте знать. Такие косяки и неточности режут глаз на протяжении всей игры. Остается только ждать, когда российский рынок дорастет до уровня, когда NHL будет адаптирована под него не по остаточному принципу.

За качественным продолжением серии можно скоротать несколько недель локдауна. Но из-за не самого высокого бюджета симулятор по-прежнему страдает от нюансов и недочетов, от которых никак не избавится на протяжении многих сезонов. Что ж, по крайней мере, есть куда расти.

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