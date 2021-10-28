Чикаго
    -
    2:30
    28.10.21
    Юнайтед Центр
    Торонто
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Чикаго - Торонто

      Хоккей. Следите за матчем Чикаго – Торонто на Eurosport.ru! 28 октября 2021 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго и Торонто и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Чикаго и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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