Сан-Хосе
    -
    5:30
    29.10.21
    HP Павилион
    Монреаль
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Сан-Хосе - Монреаль

      Хоккей. Следите за матчем Сан-Хосе – Монреаль на Eurosport.ru! 29 октября 2021 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе и Монреаль и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Сан-Хосе и Монреаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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