Нью-Джерси
    -
    0:00
    01.11.21
    Пруденшал Центр
    Коламбус
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Нью-Джерси - Коламбус

      Хоккей. Следите за матчем Нью-Джерси – Коламбус на Eurosport.ru! 1 ноября 2021 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Джерси и Коламбус и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Нью-Джерси и Коламбус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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