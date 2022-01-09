Миннесота
    -
    4:00
    09.01.22
    Иксел Энерджи Центр
    Вашингтон
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Миннесота - Вашингтон

      Хоккей. Следите за матчем Миннесота – Вашингтон на Eurosport.ru! 9 января 2022 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Миннесота и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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