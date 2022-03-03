Даллас
    -
    4:30
    03.03.22
    Американ Эйрлайнз Центр
    Лос-Анджелес
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Даллас - Лос-Анджелес

      Хоккей. Следите за матчем Даллас – Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 3 марта 2022 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даллас и Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Даллас и Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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