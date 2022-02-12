Анахайм
    -
    6:00
    12.02.22
    Хонда Центр
    Сиэтл
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Анахайм - Сиэтл

      Хоккей. Следите за матчем Анахайм – Сиэтл на Eurosport.ru! 12 февраля 2022 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анахайм и Сиэтл и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Анахайм и Сиэтл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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