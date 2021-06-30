НХЛ назвала обладателей премий по итогам регулярного сезона. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов предсказуемо завоевал «Колдер Трофи», став лучшим новичком.

24-летний хоккеист обошел форварда «Далласа» Джейсона Робертсона и вратаря «Каролины» Алекса Недельковича. Показатели Капризова в регулярке – 51 (27+24) очко в 51 матче.

«Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги, как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это было большая радость – выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я реально наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным.

Просто блестяще. Во всех планах. Конечно, мне хотелось бы поблагодарить свою команду и одноклубников, без которых эта награда мне бы не досталась. Спасибо тренерскому штабу и нашей организации. Каждый внёс очень большой вклад в то, что происходило с нами на льду и вне площадки. Благодарю свою семью, спасибо моим друзьям. Этот сезон не был простым, но для меня он стал особенным, и я благодарю всех за поддержку. Хотел бы сказать огромное спасибо всем», – прокомментировал Кирилл получение приза.

На «Везину Трофи» – приз лучшему вратарю – претендовал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, но уступил награду Марку-Андре Флёри из «Вегаса». В итоговом голосовании Василевский проиграл первому месту девять очков.