Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисс Кивлениекс скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам голкипера сборной Латвии Матисса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом. Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Смерть Матисса – большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа», – гласит сообщение в инстаграме.

По информации латвийских медиа, жизнь вратаря оборвалась из-за трагического происшествия. Кивлениекс и другие игроки «Коламбуса» отмечали День независимости США 4 июля. Во время празднования взрывался фейерверк, который попал в сердце Кивлениекса.

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Официальная причина отличается от того, что сообщают в Латвии. Офицер полиции города Нови, штат Мичиган, Джейсон Мейер назвал другую причину смерти. «Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон», – приводит слова Мейера The Athletic

В составе сборной Латвии Кивлениекс принял участие на чемпионате мира-2021.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/21 латвийский вратарь провел два матча.

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