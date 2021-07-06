«Монреаль Канадиенс» в овертайме дома обыграл «Тампу-Бэй-Лйтнинг» в четвертом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:2. «Монреалю» все-таки удалось сократить счет в серии – 1-3.

В составе выигравших Джош Андерсен забосил две шайбы, а российский защитник Александр Романов впервые забил в плей-офф турнира. Для Романова это был третий матч в плей-офф и первый – в финале Кубка Стэнли. 21-летний хоккеист стал третьим защитником «Монреаля», забивавшим в финальных стадиях. При этом Романов установил клубный рекорд, став самым молодым защитником в истории клуба, отличившимся в финале плей-офф НХЛ.

За «Тампу» забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Российский форвард Никита Кучеров за 24,39 минуты на льду четыре раза бросил по воротам и опасно выстрелил в штангу за две минуты до конца встречи. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 18 сэйвов из 21 броска.

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В финале Кубка Стэнли 22-й раз подряд не будет зафиксирован счет 4-0 в серии.

Пятый матч финальной серии состоится 8 июля.

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