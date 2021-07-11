Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров громко отмечает победу в Кубке Стэнли. Хоккеист заказал майки с принтами по мотивам прошедшего сезона.

На одном из последних фото Кучеров запечатлен с Кубком Стэнли и главным трофеем НФЛ, который выиграла «Тампа-Бэй Бакканирс». На хоккеисте надета футболка с надписью «18 миллионов долларов – выше полотка зарплат».

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Похоже, что Кучеров напомнил о высказывании защитника «Каролина Харрикейнс» Дуги Хэмилтона. После поражения в серии хоккеист сказал: «У нас был отличный сезон. Мы проиграли команде, у которой на 18 миллионов долларов превышен потолок зарплат, или что-то вроде того, есть невероятный вратарь. Мы играли с ними довольно близко».

На другом снимке Кучеров с партнерами по команде Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым, а также агентом Дэном Мильштейном. На них футболки с другой надписью: «Чушь номер один». Вероятно, так спортсмены выразили протест против того, что награду лучшему вратарю сезона «Везина Трофи» второй год подряд отдали не Василевскому.

Под обеими фотографиями в инстаграме Кучеровым недовольны. Некоторые болельщики считают его поведение недостойным.

«Первый игрок НХЛ, выигравший два подряд Кубка Стэнли и нуждающийся уничтожить другую команду, других игроков и болельщиков. Это то, что я называю полным лузером», – написала sexy.quebecoises.

«Сволочь», – оскорбил игрока cyr2007.

«Понимают ли фанаты «Тампы», что он украл фразу чуши номер один у Хабиба, или они думают, что это его оригинальная цитата?» – возмутился k_put77.

Кучеров был лучшим бомбардиром обоих чемпионских плей-офф.

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