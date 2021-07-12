«Тампа-Бэй» провела чемпионский парад в честь завоевания Кубка Стэнли – российские хоккеисты Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев зажигали в первых рядах.

«Все эти люди невероятны. Невероятны! Всех, кто здесь присутствует, я люблю. Давайте ярко веселиться! Это наше время, мы дважды чемпионы! Вот так мы играем. Команда невероятная! Два года подряд никто не сумел нас обыграть. Настоящая команда, все упорно работают.

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Давайте потусуемся, насладимся этим. Мы заслужили. Никто до нас не делал парад на лодках и катерах, так что это тоже невероятно. Посмотрите, сколько собралось людей, сколько здесь катеров. Невероятно!» – поделился эмоциями Кучеров.

Потом Никита вместе с Василевским и Сергачевым станцевали под хит «Руки вверх!»

Кучеров стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли с 32 очками в 23 матчах.

В финальной серии НХЛ «Тампа» победила «Монреаль Канадиенс»: счет в серии – 4-1.

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