Стали известны обстоятельства трагической гибели вратаря «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.
24-летний игрок скончался от травмы груди в результате взрыва фейерверка во время празднования Дня независимости США. На прощальной церемонии с Кивлениексом его партнер по «Коламбусу» и сборной Латвии Элвис Мерзликин рассказал, что Матисс пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти других.
«Матисс был мне не просто другом – Матисс был моим младшим братом. Когда это случилось, я стоял в 20-30 футах от него и обнимал свою беременную жену. Он спас моего сына, он спас мою жену, он спас меня. Вторым именем моего сына будет Матисс. Я просто хочу, чтобы вы знали: он умер героем. Он спас много жизней», – сказал Мерзликин.
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Голкипер погиб от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Осколок петарды вонзился игроку в сердце – он умер на месте.
- В составе сборной Латвии Кивлениекс принял участие на чемпионате мира-2021.
- В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/21 латвийский вратарь провел два матча.
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