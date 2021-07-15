Стали известны обстоятельства трагической гибели вратаря «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса.

24-летний игрок скончался от травмы груди в результате взрыва фейерверка во время празднования Дня независимости США. На прощальной церемонии с Кивлениексом его партнер по «Коламбусу» и сборной Латвии Элвис Мерзликин рассказал, что Матисс пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти других.

«Матисс был мне не просто другом – Матисс был моим младшим братом. Когда это случилось, я стоял в 20-30 футах от него и обнимал свою беременную жену. Он спас моего сына, он спас мою жену, он спас меня. Вторым именем моего сына будет Матисс. Я просто хочу, чтобы вы знали: он умер героем. Он спас много жизней», – сказал Мерзликин.

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Голкипер погиб от травмы, полученной в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Осколок петарды вонзился игроку в сердце – он умер на месте.

В составе сборной Латвии Кивлениекс принял участие на чемпионате мира-2021.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/21 латвийский вратарь провел два матча.

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