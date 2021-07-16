Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о ситуации c его контрактом и не исключил возвращения в КХЛ.

«Переживаний нет. Если не подпишу, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», ведутся переговоры до сих пор. Поживем – увидим», – сказал Овечкин.

Игрок не исключил шанс, что в этом сезоне он вернется в московское «Динамо».

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