Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о ситуации c его контрактом и не исключил возвращения в КХЛ.
«Переживаний нет. Если не подпишу, то буду свободным агентом. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Вашингтоне», ведутся переговоры до сих пор. Поживем – увидим», – сказал Овечкин.
Игрок не исключил шанс, что в этом сезоне он вернется в московское «Динамо».
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«Да, все может быть», – приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».
- Овечкин забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате-2021/22. 35-летний хоккеист установил личный антирекорд по голам в НХЛ за сезон.
- Ассоциация игроков НХЛ назвала бросок российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим в лиге.
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