Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину задали вопрос, что он думает о возможном обмене нападающего «Кэпс» Евгения Кузнецова в «Сент-Луис» на Владимира Тарасенко.
«Он важный игрок. Но я думаю, что он взрослый парень. И он знает, что мы его всегда поддерживаем в любой ситуации. То, что про Кузю говорят… Ну, слушайте, про всех много что говорят. Не нужно обращать внимания на такие разговоры. Нужно работать и исправлять ситуацию», – цитирует Овечкина сайт НХЛ.
- Овечкин забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате-2021/22.
- Это личный антирекорд хоккеиста в НХЛ за сезон.
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