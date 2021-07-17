Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину задали вопрос, что он думает о возможном обмене нападающего «Кэпс» Евгения Кузнецова в «Сент-Луис» на Владимира Тарасенко.

«Он важный игрок. Но я думаю, что он взрослый парень. И он знает, что мы его всегда поддерживаем в любой ситуации. То, что про Кузю говорят… Ну, слушайте, про всех много что говорят. Не нужно обращать внимания на такие разговоры. Нужно работать и исправлять ситуацию», – цитирует Овечкина сайт НХЛ

Овечкин забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате-2021/22.

Это личный антирекорд хоккеиста в НХЛ за сезон.

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