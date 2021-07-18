«Сент-Луис Блюз» решил выставить российского нападающего Владимира Тарасенко на драфт расширения НХЛ, но защитил его соотечественника, форварда Ивана Барбашева.

«По слухам, «Сент-Луис» выставил Владимира Тарасенко на драфт расширения, но защитил Ивана Барбашева», – опубликовал твит журналист-инсайдер Франк Серавалли.

Тарасенко в сезоне-2020/21 провел 24 встречи в регулярном чемпионате, где набрал 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф он сыграл четыре матча и забросил две шайбы.

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«Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз» рассматривают вариант обмена Владимира Тарасенко на Евгения Кузнецова.

Тарасенко – обладатель Кубка Стэнли в составе «Блюз».

Драфт расширения НХЛ намечен на 21 июля.

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