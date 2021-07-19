19-летний защитник «Нэшвилла» Люк Прокоп публично совершил каминг-аут и стал первым геем в НХЛ с действующим контракт.

«Привет всем. Последние полтора года были просто сумасшедшими, а еще они дали мне по-настоящему познать себя. Я больше не боюсь и не прячу того, кто я есть.

Сегодня я с гордостью заявляю всем, что я гей. Понадобился долгий путь, чтобы достичь этого момента жизни, и ничто не принесет мне большего счастья, чем решение совершить каминг-аут. С малых лет я мечтал стать игроком НХЛ, и я верю, что, если буду жить своей подлинной жизнью, это позволит мне показать себя настоящего и на площадке и повысит мои шансы осуществить мечту», – написал Прокоп в инстаграме.

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Капитан «Предаторс» Роман Йоси уже поддержал Прокопа.

«Наше послание как команды заключается в том, что мы безоговорочно оказываем ему поддержку. Мы разговаривали с ним и сказали, что мы поможем во всем и им гордимся. Это большой шаг для него», – заявил Йоси, которого цитирует пресс-служба «хищников».

Прокоп был выбран клубом НХЛ на драфте-2020 под 73-м общим номером.

В декабре 2020 года он подписал трехлетний контракт новичка с «Нэшвиллом».

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