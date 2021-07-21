18-летний защитник Логан Майлу попал в скандальную ситуацию прямо накануне драфта НХЛ. В ноябре 2020-го игроку вынесли приговор в Швеции, где он выступал за «Лейон». Майлу попал под следствие за распространение фото полового акта со своим участием среди одноклубников. Фотография сделана без согласия девушки, и она обратилась в полицию. Выяснилось, что Майлу сделал снимок во время орального секса, а на следующий день отправил фото в чат новой команды. Туда же канадец скинул скриншот профиля девушки в соцсетях. В результате разбирательства Майлу оштрафовали, а минимум 11 клубов НХЛ вычеркнули его из драфт-листов.

Из-за этой ситуации канадец сообщил в твиттере, что не будет участвовать в драфте. «Быть ​​выбранным клубом НХЛ – это честь и привилегия, к которой никто не относится легкомысленно. Драфт должен стать одним из самых эпохальных моментов в карьере игрока. Учитывая обстоятельства, я не чувствую, что продемонстрировал достаточно сильную зрелость и характер, чтобы заслужить эту привилегию в 2021 году.

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Если бы мне выпала честь быть выбранным, я бы хотел, чтобы болельщики с гордостью приветствовали меня в своей организации. Обществу потребуется время, чтобы восстановить утраченное ко мне доверие. Поэтому будет лучше отказаться от драфта и попросить меня не выбирать. Чувствую, что это даст мне возможность продемонстрировать адекватный уровень зрелости и характера в следующем сезоне в ОХЛ, а также всем командам НХЛ возможность переоценить меня к драфту 2022 года», – заявил спортсмен.

Однако у Майлу не получится сняться – правилами не предусмотрен отказ от участия, о чем сообщил журналист TSN Джино Реда. «Как бы ни хотелось Логану Майлу отказаться от участия в драфте, важно отметить, что у игроков нет возможности сделать это», – написал Реда в твиттере.

Пострадавшая от Майлу девушка выступила с открытым письмом на The Athletic. По ее словам, она не думает, что хоккеист осознал серьезность своего поведения. «Все, что я хотела, – это искренние извинения. Логан уверяет, что я хочу разрушить его карьеру. Я никогда этого не говорила. Все, что я хотела, – это добиться справедливости за действия, которые он предпринял против меня. Если его действия разрушат его карьеру, это его дело. Это не моя вина», – написала пострадавшая. При этом она отметила, что Майлу извинился в текстовом сообщении, но оно было не длиннее трех предложений.

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