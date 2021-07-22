В ночь с 21 на 22 июля по Москве стал известен полный выбор «Сиэтл Кракен» на драфте расширения НХЛ. Ни один российский игрок не попал в состав клуба.

Западная конференция:

Винс Данн, защитник («Сент-Луис Блюз»)

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Йоонас Донской, нападающий («Колорадо Эвеланш»)

Джейми Олексяк, защитник («Даллас Старз»)

Мэйсон Эпплтон, нападающий («Виннипег Джетс»)

Калле Йернкрок, нападающий («Нэшвилл Предаторз»)

Карсон Соуси, защитник («Миннесота Уайлд»)

Джон Кенневилль, нападающий («Чикаго Блэкхоукс»)

Адам Ларссон, защитник («Эдмонтон Ойлерз»)

Коул Линд, нападающий («Ванкувер Кэнакс»)

Кёртис Макдермид, защитник («Лос-Анджелес Кингз»)

Тайлер Питлик, нападающий («Аризона Койотс»)

Хэйдн Флёри, защитник («Анахайм Дакс»)

Александр Труэ, нападающий («Сан-Хосе Шаркс»)

Марк Джиордано, защиник («Калгари Флэймз»)

Восточная конференция:

Джереми Лозон, защитник («Бостон Брюинз»)

Уилл Борген, защитник («Баффало Сэйбрз»)

Деннис Холовски, защитник «Детройт Ред Уингз»)

Крис Дриджер, вратарь («Флорида Пантерз»)

Кэйл Флёри, защитник («Монреаль Канадиенс»)

Джоуи Даккорд, вратарь («Оттава Сенаторз»)

Янни Гурд, нападающий («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Джаред Макканн, нападающий («Торонто Мэйпл Лифс»)

Морган Гики, нападающий («Каролина Харрикейнз»)

Натан Бастиан, нападающий («Нью-Джерси Дэвилз»)

Колин Блэквелл, нападающий («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Джордан Эберле, нападающий («Нью-Йорк Айлендерс»)

Карсен Тварински, нападающий («Филадельфия Флайерз»)

Брэндон Танев, нападающий («Питтсбург Пингвинз»)

Витек Ванечек, вратарь («Вашингтон Кэпиталз»)

Гэвин Байройтер, защитник («Коламбус Блю Джекетс»)

«Сиэтл Кракен» – новый создающийся профессиональный американский хоккейный клуб, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон. 30 апреля 2021 года «Сиэтл Кракен» перевел НХЛ последнюю часть вступительного взноса из общей суммы 650 миллионов долларов, после чего клуб был официально принят в лигу.

С сезона 2021/22 клуб начнет выступать в НХЛ.

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