Нападающий Евгений Кузнецов в межсезонье может поменять клуб «Вашингтон» на «Рейнджерс» и стать одноклубником Артемия Панарина.
29-летний хоккеист не пользуется большим спросом из-за его контракта. Соглашение истекает только через четыре года, а средняя годовая зарплата составляет 7,8 миллиона долларов.Об этом сообщил Trade rumor со слов инсайдера Фрэнка Серавалли.
  • Ранее предполагалось, что Кузнецов может уйти в «Сент-Луис» в обмен на другого россиянина Владимира Тарасенко.
  • Кузнецов в прошедшем сезоне-2021 сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (20+9) очков.
  • В плей-офф на его счету три матча без результативных действий.
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