В НХЛ состоялся первый раунд драфта-2021.
Первым номером стал 18-летний защитник Оуэн Пауэр – главного фаворита драфта забрал «Баффало». В минувшем сезоне игрок успел выиграть золотую медаль в составе сборной Канады на ЧМ-2021 в Латвии.
Единственным россиянином в первом раунде драфта стал Федор Свечков – 18-летнего форварда, который в мае подписал контракт со СКА, выбрал «Нэшвилл» под 19-м номером.
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Первая десятка драфта НХЛ-2021 выглядит следующим образом:
1. Оуэн Пауэр (Канада) – «Баффало»
2. Мэттью Беньерс (США) – «Сиэтл»
3. Мэйсон Мактавиш (Швейцария) – «Анахайм»
4. Люк Хьюз (США) – «Нью-Джерси Дэвилз»
5. Кент Джонсон (Канада) – «Коламбус»
6. Симон Эдвинссон (Швеция) – «Детройт Ред Уингз»
7. Вильям Эклунд (Швеция) – «Сан-Хосе Шаркс»
8. Брэндт Кларк (Канада) – «Лос-Анджелес Кингз»
9. Дилан Гюнтер (Канада) – «Аризона»
10. Тайлер Бучер (США) – «Оттава»
- В процедуре драфта участвуют хоккеисты, которые родились в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года.
- Также в список входят игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами.
- Всего на драфте-2021 клубы НХЛ выберут 223 хоккеистов.
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