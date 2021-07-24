В НХЛ состоялся первый раунд драфта-2021.

Первым номером стал 18-летний защитник Оуэн Пауэр – главного фаворита драфта забрал «Баффало». В минувшем сезоне игрок успел выиграть золотую медаль в составе сборной Канады на ЧМ-2021 в Латвии.

Единственным россиянином в первом раунде драфта стал Федор Свечков – 18-летнего форварда, который в мае подписал контракт со СКА, выбрал «Нэшвилл» под 19-м номером.

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Первая десятка драфта НХЛ-2021 выглядит следующим образом:

1. Оуэн Пауэр (Канада) – «Баффало»

2. Мэттью Беньерс (США) – «Сиэтл»

3. Мэйсон Мактавиш (Швейцария) – «Анахайм»

4. Люк Хьюз (США) – «Нью-Джерси Дэвилз»

5. Кент Джонсон (Канада) – «Коламбус»

6. Симон Эдвинссон (Швеция) – «Детройт Ред Уингз»

7. Вильям Эклунд (Швеция) – «Сан-Хосе Шаркс»

8. Брэндт Кларк (Канада) – «Лос-Анджелес Кингз»

9. Дилан Гюнтер (Канада) – «Аризона»

10. Тайлер Бучер (США) – «Оттава»

В процедуре драфта участвуют хоккеисты, которые родились в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года.

Также в список входят игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами.

Всего на драфте-2021 клубы НХЛ выберут 223 хоккеистов.

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