Стало известно, когда «Вашингтон» может подписать новый контракт с капитаном команды Александром Овечкиным.
Как заявил генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан, клуб намерен заключить соглашение с российским форвардом до того, как он станет неограниченно свободным агентом, а произойдет это 28 июля.
«Я думаю, что обе стороны хотят достичь одной и той же цели, и полагаю, мы ее добьемся. Ожидаю, что мы сделаем это до открытия рынка свободных агентов. Мы уже добились большого прогресса в переговорах», – проводил слова Маклеллана NHL.com.
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- 35-летний форвард провел в составе «Вашингтона» 16 сезонов и с 730 голами занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
- В 2018 году Овечкин выиграл первый в карьере Кубок Стэнли в составе «Кэпиталс».
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