Российский нападающий Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном».

Как и обещал генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан, клуб заключил соглашение с форвардом до того, как он стал неограниченно свободным агентом, а произошло бы это 28 июля. Срок нового контракта рассчитан на 5 лет. За это время Овечкин заработает 47,5 миллионов долларов. Кэпхит – 9,5 миллионов долларов.

НХЛ Когда Ови продлится с «Вашингтоном»? Возможная дата известна 25/07/2021 В 07:23

35-летний форвард провел в составе «Вашингтона» 16 сезонов и с 730 голами занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

В 2018 году Овечкин выиграл первый в карьере Кубок Стэнли в составе «Кэпиталс».

НХЛ «Сиэтл» может забрать Овечкина и Тарасенко 18/07/2021 В 20:31