«Рейнджерс» согласовали условия нового контракта, рассчитанного на 4 года, с вратарем Игорем Шестеркиным. Это самое большое соглашение в истории НХЛ для молодого вратаря, которое заключается сразу после окончания контракта новичка.
Средняя зарплата 25-летнего голкипера оговорена в размере 5,666 миллиона долларов в год. Общая сумма договора – 22,666 миллиона, информирует официальный сайт «Рейнджерс».
- В минувшем сезоне Шестеркин провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 91,6% бросков по воротам.
- В течение первых двух сезонов в лиге Игорь получал по контракту 925 тысяч долларов.
НХЛ
«Сейчас, когда езжу, паника начинается». Шестеркин рассказал, как пережил аварию
НХЛ
Георгиев вернется в ворота «Рейнджерс» после аварии с участием Шестеркина
НХЛ
Бучневич и Шестеркин попали в аварию, Игорь сломал ребро