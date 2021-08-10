«Рейнджерс» согласовали условия нового контракта, рассчитанного на 4 года, с вратарем Игорем Шестеркиным. Это самое большое соглашение в истории НХЛ для молодого вратаря, которое заключается сразу после окончания контракта новичка.

Средняя зарплата 25-летнего голкипера оговорена в размере 5,666 миллиона долларов в год. Общая сумма договора – 22,666 миллиона, информирует официальный сайт «Рейнджерс»

В минувшем сезоне Шестеркин провел 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 91,6% бросков по воротам.

В течение первых двух сезонов в лиге Игорь получал по контракту 925 тысяч долларов.

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