Еще один громкий инфоповод русского лета в НХЛ, помимо подписания Овечкина – контракт Кирилла Капризова. Наступил август, а лучший новичок прошлого сезона так и не подписал новое соглашение с «Миннесотой». Причины до конца не ясны. Были разговоры, что игрока не устраивает срок контракта: клуб хочет долгосрочное соглашение, а сам Капризов – так называемый контракт-мостик, который позволит ему оценить перспективы в НХЛ. Потом в переговорах и вовсе наступило затишье.

И вот инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли разместил в твиттере информацию, что форвард «Уайлд» достиг предварительного соглашения с московским ЦСКА о подписании однолетнего контракта. По его сообщению, сумма сделки в долларах восьмизначная, значит, составляет не менее 10 миллионов.

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Контракт должен вступить в силу 1 сентября, если Капризов не договорится с «Миннесотой» о новом соглашении, причем не исключено заключение с игроком среднесрочной сделки на 3 года, в чем изначально и был заинтересован Кирилл. Ранее шла речь о подписании Капризова на 7-8 лет.

«В лагере Капризова утверждают, что никаких предложений не поступало с апреля. Посмотрим, к чему это приведет, стороны остаются на связи», – заключает Серавалли.

Через некоторое время после опубликования информации журналист Энди Стрикленд разразился гневной ответной тирадой по поводу происходящего.

«Один из худших блефов в истории спорта! Бюджет ЦСКА израсходован, да еще есть потолок зарплат в размере 12 миллионов долларов. Можно ли ожидать, что генерального менеджера клуба НХЛ напугает такая угроза?» – задал вопрос Стрикленд в твиттере.

Пресс-служба ЦСКА также отреагировала на сообщение журналиста Серавалли: «Что касается информации о Кирилле Капризове, то ЦСКА будет рад, если нападающий продолжит карьеру в нашем клубе. Но все зависит от позиции Кирилла и его готовности вести переговоры о возвращении в армейскую команду».

Остается ждать развития событий.

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