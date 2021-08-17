Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с продлением контракта российского нападающего Кирилла Капризова.

Ранее появлялась информация, что до сих пор не заключивший нового соглашения с «Уайлд» форвард может вернуться из НХЛ в ЦСКА. По признанию Герина, слухи о камбэке Капризова в Россию его не беспокоят.

«Я думаю, что дела идут достаточно хорошо. У нас еще много времени, никакой спешки и паники. Я постоянно общаюсь с агентом Кирилла. Мы продолжаем двигаться вперед», – приводит слова Герина журналистка Сара Маклеллан.

НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА. Что об этом известно? 10/08/2021 В 10:33

Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.

По итогам сезона Кирилл завоевал «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.

НХЛ Капризов взял «Колдер Трофи», Василевский упустил «Везину» 30/06/2021 В 08:28