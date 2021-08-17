Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин прокомментировал ситуацию с продлением контракта российского нападающего Кирилла Капризова.
Ранее появлялась информация, что до сих пор не заключивший нового соглашения с «Уайлд» форвард может вернуться из НХЛ в ЦСКА. По признанию Герина, слухи о камбэке Капризова в Россию его не беспокоят.
«Я думаю, что дела идут достаточно хорошо. У нас еще много времени, никакой спешки и паники. Я постоянно общаюсь с агентом Кирилла. Мы продолжаем двигаться вперед», – приводит слова Герина журналистка Сара Маклеллан.
НХЛ
Капризов может вернуться в ЦСКА. Что об этом известно?
- Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.
- По итогам сезона Кирилл завоевал «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.
НХЛ
Капризов взял «Колдер Трофи», Василевский упустил «Везину»
НХЛ
Капризов может вернуться из «Миннесоты» в ЦСКА (NHL Network)