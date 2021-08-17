Защитник «Тампы» Михаил Сергачев ответил на вопрос о том, сколько баллов поставил бы КХЛ относительно НХЛ по уровню хоккея и организации соревнований.
– Оцени уровень КХЛ по 10-балльной шкале.
– Если брать, что НХЛ – это десять, допустим. По отношению к НХЛ?
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– Да.
– Три, – сказал Сергачев в интервью ютьюб-каналу
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- Сергачев выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2017 года. В составе «молний» он дважды взял Кубок Стэнли.
- Михаил – бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.
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