Защитник «Тампы» Михаил Сергачев ответил на вопрос о том, сколько баллов поставил бы КХЛ относительно НХЛ по уровню хоккея и организации соревнований.

– Оцени уровень КХЛ по 10-балльной шкале.

– Если брать, что НХЛ – это десять, допустим. По отношению к НХЛ?

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– Да.

– Три, – сказал Сергачев в интервью ютьюб-каналу

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Сергачев выступает за «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 2017 года. В составе «молний» он дважды взял Кубок Стэнли.

Михаил – бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

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