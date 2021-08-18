Игроки НХЛ примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине, так как лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом.

«По моей информации, игроки НХЛ в итоге поедут на Олимпиаду. Потому что лига уже подписала коллективное соглашение с профсоюзом, по которому предусмотрено участие хоккеистов в зимних Играх в 2022 (Пекин) и 2026 (Милан) годах. Но при этом НХЛ может поставить условие: если хоккеист заболеет ковидом на Олимпиаде и потом пропустит матчи регулярного чемпионата, то за это не получит деньги.

Хоккеисты не захотят в первую очередь ставить под удар свою репутацию среди фанатов. Ну, представьте, что НХЛ отпустит Овечкина на Олимпиаду, а он сам откажется: «Нет, я не поеду – а вдруг заболею и потеряю какие-то бабки?» Конечно же, такого не будет. Если НХЛ отпускает, игрок хочет ехать на Олимпиаду и его вызывают в сборную – он поедет.

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Во-вторых, у всех звездных игроков НХЛ есть подписные бонусы на этот сезон. Кучеров, Василевский, все конкретные пацаны получают деньги вперед через подписные бонусы. Даже если условный Панарин заболеет ковидом и пропустит три матча, то он потеряет лишь 36,6 тысячи долларов. Для него это – копейки», – заявил источник, знакомый с ситуацией, «Матч ТВ»

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Хоккеисты из НХЛ участвовали в пяти Олимпиадах с 1998-го по 2014-й. В Пхёнчахн-2018 лига не отпустила игроков.

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