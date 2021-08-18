Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос об участии хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх в Пекине ничего не знаю. Но я, как и все, конечно, мечтаю там сыграть. Но от меня мало что зависит. Я никогда не играл на Олимпиаде, мне будет вдвойне приятно, если лига все-таки отпустит нас. Что касается разговоров о том, что меня не вызовут, то на теории заговора не обращаю внимания. Я ведь парень вспыльчивый, поэтому не читаю, что там пишут», – сказал Панарин по сообщению «Р-Спорт».
- В составе сборной России Панарин выигрывал серебряные и дважды бронзовые медали чемпионатов мира.
- Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.
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