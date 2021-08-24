Скончался бывший нападающий Джимми Хейс.

Американскому хоккеисту был 31 год. В НХЛ он выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси».

Причина смерти спортсмена на данный момент неизвестна. The Boston Globe со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что смерть не носит насильственный или подозрительный характер.

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Всего в НХЛ Хейс провел 334 матча, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 голевых передач.

В составе сборной США он он становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2007 года.

Джимми Хейс – старший брат нападающего «Филадельфии» Кевина Хейса.

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