Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов близок к подписанию нового контракта с клубом.
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Согласно информации журналиста The Athletic Майкла Руссо, Уайлд» хотели подписать с Капризовым контракт на 7 или 8 лет с кэпхитом около 9 миллионов долларов. Российский форвард изначально рассматривал более краткосрочную сделку, но теперь согласен заключить соглашение длительностью более трех лет. Исходя из этого, Руссо выдвинул предположение, что новый контракт Капризова с «Миннесотой» будет подписан на 5 лет, кэпхит составит около 9 миллионов долларов.
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  • Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.
  • По итогам сезона Кирилл завоевал «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.
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