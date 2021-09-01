Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов близок к подписанию нового контракта с клубом.
Согласно информации журналиста The Athletic Майкла Руссо, Уайлд» хотели подписать с Капризовым контракт на 7 или 8 лет с кэпхитом около 9 миллионов долларов. Российский форвард изначально рассматривал более краткосрочную сделку, но теперь согласен заключить соглашение длительностью более трех лет. Исходя из этого, Руссо выдвинул предположение, что новый контракт Капризова с «Миннесотой» будет подписан на 5 лет, кэпхит составит около 9 миллионов долларов.
НХЛ
«Никакой спешки». Генменеджер «Миннесоты» – о контракте с Капризовым
- Капризов перешел в «Миннесоту» летом 2020 года и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата среди новичков: 27 шайб и 51 очко.
- По итогам сезона Кирилл завоевал «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку НХЛ.
НХЛ
Капризов может вернуться в ЦСКА. Что об этом известно?
НХЛ
Капризов взял «Колдер Трофи», Василевский упустил «Везину»