Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. Лига разрешила отправиться спортсменам с Пекин.

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Журналист Джон Ховен сообщает об этом со ссылкой на письмо Дона Фера на своей странице в твиттере. Отмечается, что НХЛ отправила памятку игрокам с уточнениями по поводу времени и правил участия в ОИ-2022.

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Позже информацию подтвердили IIHF и сама лига.

Ранее в НХЛ заявляли, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.

Если игроки НХЛ отправятся на Игры, то регулярный чемпионат будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля.

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Хоккеисты из НХЛ приняли участие в 5 олимпийских турнирах с 1998-го по 2014-й. В Пхёнчхан-2018 лига игроков не отпустила.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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