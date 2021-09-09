Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, скорее всего, пропустит стартовый отрезок регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли перенес операцию на правом колене еще в начале июня, но едва ли успеет восстановиться к старту сезона, сообщает официальный сайт клуба со слов генменеджера «Пенс» Рона Хекстолла. Точные сроки возвращения Малкина определить пока нельзя.

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Днем ранее стало известно, что и капитан «Пингвинс» Сидни Кросби не поможет команде на первых порах: 8 сентября он перенес операцию на запястье, ему потребуется 6 недель на восстановление.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. В феврале лига впервые с 2014 года отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин.

В сезоне-2020/21 Малкин пропустил 23 игры регулярки. В 33 матчах он набрал 28 баллов – во второй раз в карьере его результативность оказалась меньше очка за игру.

Малкину 35 лет, Кросби – 34. Вдвоем они привели «Питтсбург» к трем победам в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017).

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