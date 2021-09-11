Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал ситуацию с будущим российского форварда Владимира Тарасенко.

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Ранее 29-летний хоккеист, недовольный действиями медицинского штаба клуба, запрашивал обмен в другую команду НХЛ – появлялась информация, что Тарасенко может перейти в «Рейнджерс» или «Вашингтон». «Сент-Луис» даже не стал защищать россиянина на драфте расширения лиги, но «Сиэтл Кракен» выбрал защитника Винса Данна. Но, похоже, новый сезон форвард начнет в составе «Блюз».

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«Я ожидаю, что Влади будет играть за нас и намерен относиться к нему, как к любому другому хоккеисту. У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше», – сказал Беруби в интервью подкасту Cam & Stick. Его слова приводит официальный сайт НХЛ

В прошлом сезоне 29-летний форвард провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 очков: 4 шайбы + 10 результативных передач.

Срок соглашения форварда с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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