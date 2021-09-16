Двукратный и действующий обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский продолжил традицию хоккеистов помещать в трофей что-то необычное.

На этот раз в Кубке оказался кот – милейший на первой фотографии и, кажется, очень недовольный происходящим на второй.

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«Тампа» Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева выиграла Кубок Стэнли дважды подряд.

В финале 2021 года «Тампа» обыграла в пяти матчах «Монреаль».

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