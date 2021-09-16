Двукратный и действующий обладатель Кубка Стэнли Андрей Василевский продолжил традицию хоккеистов помещать в трофей что-то необычное.
На этот раз в Кубке оказался кот – милейший на первой фотографии и, кажется, очень недовольный происходящим на второй.
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- «Тампа» Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева выиграла Кубок Стэнли дважды подряд.
- В финале 2021 года «Тампа» обыграла в пяти матчах «Монреаль».
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