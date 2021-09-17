Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби будет рад, если российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

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«Я надеюсь, что это произойдет. Сегодня я уже говорил ему то же самое – он знает, что я об этом думаю. Было бы здорово. Он в пределах досягаемости рекорда. Я всего лишь надеюсь, что все его голы будут влетать в ворота других команд, а не «Питтсбурга», – приводит слова Кросби ESPN

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Сам Овечкин сдержанно прокомментировал шансы в борьбе за звание лучшего снайпера в истории НХЛ: «Прямо сейчас я об этом даже не думаю, если честно. Потому что это слишком далеко. Это долгий путь. И это трудный путь. Произойдет то, что должно произойти».

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место – на счету 36-летнего форварда 730 заброшенных шайб.

У рекордсмена лиги Уэйна Гретцки 894 гола. После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. В феврале лига впервые с 2014 года отпустит хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин.

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