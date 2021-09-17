Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не планирует играть до 50 лет, как легендарный чех Яромир Ягр.
«Нет, не собираюсь. Он выдающийся игрок, настоящая легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
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- 36-летний Овечкин находится в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ – у него 730 заброшенных шайб, у Гретцки – 894.
- Ягру 49 лет, с 2018 года он выступает за чешский «Кладно».
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