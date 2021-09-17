Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не планирует играть до 50 лет, как легендарный чех Яромир Ягр.

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«Нет, не собираюсь. Он выдающийся игрок, настоящая легенда. Если бы он до сих пор играл в НХЛ, то вышел бы на второе место в истории по голам. Это 100%», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ

НХЛ Кросби оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ 5 ЧАСОВ НАЗАД

36-летний Овечкин находится в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ – у него 730 заброшенных шайб, у Гретцки – 894.

Ягру 49 лет, с 2018 года он выступает за чешский «Кладно».

НХЛ Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» и заработает $47,5 млн 27/07/2021 В 17:37